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MSB'den Karadeniz'deki doğalgaz rezervi paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin, teşekkür mesajı yayımlandı.

MSB'den Karadeniz'deki doğalgaz rezervi paylaşımı

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, "Müjdeler olsun" mesajıyla yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, Karadeniz'deki Tuna-1 sahasında keşfedilen doğal gaz rezervi asil milletimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği bu büyük müjdenin ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 320 milyar metreküplük doğal gazın keşfinde emeği geçen, fedakarca ve kahramanca çalışan herkesi yürekten kutluyoruz."


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