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MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 17:40 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldırmasına tepki gösterdi.

MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarının tüm dünyaya duyurulmasından geri durulmayacağı vurgulandı.

Yerleşim yerlerini hedef alan, misket ve fosfor bombası kullanan Ermenistan ordusunun bugün de mezarlığa ziyarete giden sivilleri vurduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, saldırı sonrasında mezarlık ve çevresinde oluşan tahribatı gösteren fotoğraflara da yer verildi. (AA)


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