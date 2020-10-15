MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarının tüm dünyaya duyurulmasından geri durulmayacağı vurgulandı.

Yerleşim yerlerini hedef alan, misket ve fosfor bombası kullanan Ermenistan ordusunun bugün de mezarlığa ziyarete giden sivilleri vurduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, saldırı sonrasında mezarlık ve çevresinde oluşan tahribatı gösteren fotoğraflara da yer verildi. (AA)

Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli! pic.twitter.com/HVuMBxSs0Z — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2020



