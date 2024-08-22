MSB'den önemli açıklamalar: 38 terörist öldürüldü, Irak'la imzalanan mutabakat ve hudut güvenliği...

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metnin gerçek olmadığını ifade etti. Bakanlık kaynakları, imzalanan mutabakat zaptıyla ana hedefin; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi olduğunu söyledi.

MSB'den yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

1 HAFTADA 38 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

"Şanlı tarihimizde “Zaferler Ayı” olarak bilinen ve müstesna başarıların kazanıldığı bu ayda Malazgirt Zaferi’nin 953’üncü, harp tarihinin en uzun meydan muharebesi olan savunmadan taarruza geçişimizin sembolü Sakarya Meydan Muharebesi’nin 103’üncü, Büyük Taarruz’un 102’nci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; bu büyük zaferlerle milletimize Anadolu’nun kapılarını açan başta Sultan Alparslan ve ülkemizin kurucusu Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Sahanın gerektirdiği, alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile kesintisiz şekilde sürdürülen operasyonlarımız neticesinde;

Son bir haftada 38 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Böylece, 1 Ocak 2024’ten bugüne kadar 868’i Irak’ın, 895’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1.763 olmuştur.

Ayrıca, 3 Ağustos’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilirken 20 Ağustos’ta şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk’e bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz.

HUDUTLARDA 337 ŞAHIS YAKALANDI

Yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığı hudutlarımızda;

Son bir hafta içerisinde, 8’i terör örgütü mensubu olmak üzere 337 şahıs yakalanmış; 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 673 olmuştur.

Son bir haftada engellenen 1.381 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 70 bin 712’ye ulaşmıştır.

IRAK İLE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; uluslararası harekât ve misyonlar ile dost ve müttefik ülkelerdeki eğitim-danışmanlık faaliyetlerine başarıyla devam etmektedir.

15 Ağustos’ta dördüncüsü Ankara’da gerçekleştirilen ülkemiz ile Irak arasındaki “Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması” toplantısına katılan Sayın Bakanımız, Irak Savunma Bakanı ile “Askerî, Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı” imzalamıştır.

Söz konusu anlaşma ile Bağdat’ta kurulacak olan Türk ve Iraklı personelin birlikte görev yapacağı “Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi” ile istihbarat, bilgi paylaşımı, askerî stratejik planlamalar yapılacak; ayrıca sahadaki unsurlarımız arasında koordinasyon sağlanarak iki ülke için de tehdit olan terör örgütlerine karşı eş güdüm içerisinde hareket edilecektir.

Yine bu anlaşma ile Başika'da teşkil edilecek olan "Ortak Eğitim ve İş Birliği Merkezi” ile Irak güvenlik güçleri personelinin terörle mücadele ve güvenlik konularında kapasitesinin artırılması maksadıyla askerî eğitim verilmesi ve tecrübe paylaşımı yapılması planlanmaktadır.

Nihai aşamada, her iki ülke halkı için tehdit oluşturan terör, bölgede sorun olmaktan çıkartılacaktır.

Sayın Bakanımız;

16 Ağustos’ta Özel Kuvvetler Komutanlığındaki İhtisas Kursu Mezuniyet Töreni’ne,

17 Ağustos’ta Endonezya Millî Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen resepsiyona katılmıştır.

19 Ağustos’ta Malezya’ya resmî bir ziyaret gerçekleştiren Sayın Bakanımız, öncelikle Kuala Lumpur Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiş, ardından Malezya Başbakanı ile bir araya gelmiş,

20 Ağustos’ta ise Malezya Savunma Bakanı ile görüşmüştür.

21 Ağustos’ta Endonezya’ya resmî ziyarette bulunan Sayın Bakanımız öncelikle Endonezya Büyükelçiliğimizi ziyaret etmiştir.

Sayın Bakanımız bugün de Endonezya Seçilmiş Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Savunma Bakanı olan Prabowo Subianto ile görüşecektir.

Sayın Bakanımız, 24 Ağustos’ta ise Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilecek olan Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni’ne katılacaktır.

İSRAİL, İNSANLIK SUÇLARI İŞLEMEYE DEVAM EDİYOR

7 Ekim’den bu yana her geçen gün ölü sayısının yükseldiği, Filistin halkının her türlü temel haklarından mahrum bırakıldığı, yerlerinden edildiği, hastanelerin, okulların ve çadır kampların bombalandığı, açlığın ve salgın hastalıkların kol gezdiği Filistin’de yaşananlar ciddi endişe kaynağı olmaya devam etmektedir.

İnsanlık suçlarını işlemeye devam eden İsrail, katlettiği masum insanlarla birlikte hayatta kalanlara da her türlü zulmü ve işkenceyi yaşatmaktadır.

Uluslararası hukuk ve insancıl hukukun ağır ihlali olan bu saldırılar karşısında, uluslararası aktörlerin sonuç sağlayıcı kararlılıkta olması gerekmektedir. Bu itibarla, kalıcı ateşkese yönelik çalışmaların hızlanmasını ve olumlu neticelenmesini temenni ediyoruz.

TCG KINALIADA, 19 ÜLKE VE 23 LİMAN ZİYARETİ YAPTI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda,

TCG BURGAZADA gemimiz, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Romanya Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle Köstence/Romanya’ya liman ziyareti gerçekleştirmiştir.

TCG BAYRAKTAR gemimizin, 14 Temmuz-17 Ağustos tarihleri arasında icra edilen Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimleri kapsamındaki seyir faaliyetleri 17 Ağustos’ta tamamlanmıştır.

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ARIKU gemisi tarafından 17-20 Ağustos tarihleri arasında İzmir’e liman ziyareti yapılmıştır.

Endonezya Deniz Kuvvetlerine ait DIPONEGORO korveti tarafından 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Mersin’e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait HAMBURG gemisi tarafından ise 22-26 Ağustos tarihleri arasında Aksaz’a liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

TCG ALEMDAR gemimiz, DYNAMİC MONARCH-24 Tatbikatı kapsamında 23-25 Ağustos tarihleri arasında Cagliari/İtalya’ya liman ziyareti yapacaktır.

Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ARIKU gemisi tarafından 23-27 Ağustos tarihleri arasında İzmir’e, Almanya Deniz Kuvvetlerine ait PEGNITZ gemisi tarafından ise 29-31 Ağustos tarihleri arasında Çanakkale’ye liman ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

18-20 Ağustos tarihleri arasında İskenderiye/Mısır’a liman ziyaretinde bulunan KINALIADA korvetimiz, Mısır Deniz Kuvvetleri unsurları ile geçiş eğitimleri gerçekleştirmiştir. Korvetimizin Mısır ziyareti, TCG HEYBELİADA’nın 2013 yılındaki ziyaretinden 11 yıl sonra ilk ziyaret olması bakımından önemlidir.

TCG KINALIADA korvetimiz, 21 Ağustos’ta Foça Limanı’nda gerçekleştirilen karşılama töreni ile Japonya seyrini tamamlamıştır. ERTUĞRUL fırkateyninin 1889’da çıktığı Japonya seyrinin ardından 1990 ve 2000’de TCG TURGUTREİS, 2011’de TCG GEMLİK ve 2015’te TCG GEDİZ Japonya seyri yapmıştır. TCG KINALIADA’nın gerçekleştirdiği seyir tarihimizde Japonya’ya düzenlenen 5’inci seyir olmuştur.

Korvetimiz, “Türkiye ile Japonya Arasındaki İlişkilerin Tesisi’nin 100’üncü Yıl Dönümü” ve “ERTUĞRUL Fırkateyninin Japonya Seyri’nin 134’üncü Yıl Dönümü” kapsamında 8 Nisan-21 Ağustos tarihleri arasında yüz otuz altı günde; 19 ülke, 23 liman ziyareti gerçekleştirmiş ve görev süresince 1.926 saat seyir yapmış, 27.280 deniz mili mesafe kat etmiştir.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE EDEN PERSONELİMİZİ KUTLUYORUZ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, insani yardım faaliyetleri ile orman yangınları başta olmak üzere afetlerle mücadeleye destek vermeye devam etmektedir.

Bu kapsamda, bu yılın başından 14 Ağustos’a kadar 62 helikopter ile 1.079 sorti yaparak orman yangınlarıyla mücadeleye destek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 15-19 Ağustos tarihleri arasında ülkemizin pek çok noktasında meydana gelen orman yangınlarına da 24 helikopter 1.639 sorti 3 bin 57 ton su ile destek sağlamıştır. Ayrıca Afyon, İzmir ve Ankara’da dün çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 7 helikopter görevlendirilmiş helikopterlerimiz 116 sorti yaparak 286 ton su atmıştır.

Orman yangınlarıyla mücadelede gece gündüz demeden görev yapan kahraman personelimizi tebrik ediyor ve bir kez daha teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yeşil vatanımızın korunmasında ve orman yangınlarıyla mücadelede de dün olduğu gibi bugün ve yarın da aziz milletimizin yanında olmaya devam edecektir.

ASFAT İLE OGM ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDI

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, savunma sanayimizin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkân ve kabiliyetleri daha da artmaktadır.

Bu kapsamda;

Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda modern piyade tüfeğinin (MPT-76 MH) muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır.

Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Orman Genel Müdürlüğü arasında acil durum ve doğal afetlerle mücadelede, personelin ve bölge insanının konaklama, beslenme, sağlık ve hijyen gibi temel hayati ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik “Seyyar Mobil Üniteler” sözleşmesi imzalanmıştır.

SOLOTÜRK, MALAZGİRT’TE GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK

Malazgirt Zaferi’nin 953'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında;

24 Ağustos’ta Bitlis/Ahlat’ta,

25 Ağustos’ta ise Muş/Malazgirt’te SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu icra edilecektir.

Yine "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102'nci Yıl Dönümü ve Zafer Haftası Etkinlikleri" kapsamında Mehteran Birlik Komutanlığımız tarafından 25-31 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar ve Ankara'da konser icra edilecektir.

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla;