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MSB'den Orgeneral 'Metin Gürak' açıklaması! O iddialara yalanlama geldi: Gerçeği yansıtmamaktadır

10.03.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Orgeneral Metin Gürak'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına alınmadığı iddialarına yalanlama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2'nci Ordu Komutanı, Cumhurbaşkanımızın Malatya iline 10 Şubat ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 28 Şubat tarihinde yaptıkları ziyaretlerde karşılama ve uğurlamada protokole uygun şekilde hazır bulunmuştur ve bu anlara ait görüntüler mevcuttur." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Orgeneral 'Metin Gürak' açıklaması! O iddialara yalanlama geldi: Gerçeği yansıtmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı, bir medya organında yer alan 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına alınmadığı iddialarını yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Turktime isimli yayın organında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarına alınmadığı gibi gerçek dışı iddia yer almıştır. İddianın asılsız olduğunu gösteren fotoğraflarla birlikte söz konusu yayın organına cevap ve düzeltme metni gönderilmiştir ve bu metin ilgili internet sitesinde de yayımlanmıştır. Yayın organına ayrıca iddiaların asılsız olduğunu, 2’nci Ordu Komutanı Orgenaral Metin Gürak’ın Cumhurbaşkanımızı bizzat karşıladığını gösteren fotoğraflar da iletilmiştir. Söz konusu cevap ve düzeltme metni ile fotoğraflar şu şekildedir: 'İnternet sitenizde 10 Mart 2023 tarihinde Talat Atilla tarafından kaleme alınan 'Erdoğan doldursa, kurmaylar boşaltıyor! 2. Ordu Komutanı Gürak'ı Erdoğan'ın yanına koymadılar!' başlıklı asılsız iddialara ve gerçek dışı bilgilere dayalı bir haber yapılmıştır.

"GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Söz konusu haberde 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Şubat 2023'te Malatya’ya yaptığı ziyarette kendisini karşılamaya gittiği ancak Cumhurbaşkanlığı protokolü tarafından 'İsminiz protokol listesinde yok' denilerek engellendiği şeklinde yer alan bilgi, ifade ve değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır. 2'nci Ordu Komutanı, Cumhurbaşkanımızın Malatya iline 10 Şubat ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesine 28 Şubat tarihinde yaptıkları ziyaretlerde karşılama ve uğurlamada protokole uygun şekilde hazır bulunmuştur ve bu anlara ait görüntüler mevcuttur. Basın meslek ilkelerine aykırı şekilde kişileri ve kurumları karalamak, saygınlığına gölge düşürmek adına bu tür mesnetsiz iddia ve gerçek dışı bilgilerle oluşturulmuş iftira niteliğindeki haberlerin siyasi çıkar amacı güttüğü, toplum nezdinde olumsuz algı oluşturarak kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığı ortadadır."

(İHA)

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Malatya metin gürak msb

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