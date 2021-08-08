HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB'den şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için özel klip

MSB'den şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel için özel klip

08.08.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs Barış Harekatında şehit düşen Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanan klip ile anıldı.

Türk Hava Kuvvetlerinin Kıbrıs Barış Harekatında gerçekleştirdiği uyarı uçuşunda, Rum tarafından gerçekleştirilen uçaksavar ateşi sonrasında paraşütle atlayan ve sonrasında esir olarak şehit düşen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına özel klip hazırlandı.

"RAHMET, MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan özel klip, “57 yıl önce şehit verdiğimiz Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i ve Kıbrıs Türkü için kahramanca bir direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleriyle paylaşıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! Denizde yüzerken sürat teknesi çarptıKorkunç ölüm! Denizde yüzerken sürat teknesi çarptı
Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen müzik yeteneğine sahipHerkesi hayran bırakıyor! Ender görülen müzik yeteneğine sahip
Diyanet'ten umre açıklamasıDiyanet'ten umre açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekâtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Sahilde tedirgin eden görüntü! Şezlonglara kadar geldi

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Mardin'de toz bulutu etkili oldu! Evlerin pencereleri kapatıldı

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Afgan mültecilerin eğlendiği anlara isyan etti: Ülkemde istemiyoruz

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

Skandal ortaya çıktı: Annesinin sevgilisiyle birlikte olmuş!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan aracını durdurup vatandaşlarla sohbet etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

MEB'de devir teslim! Ziya Selçuk ve Mahmut Özer'den açıklamalar

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

İstanbul'da yangın! Valilik'ten açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.