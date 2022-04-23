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MSB'den son dakika açıklaması! PKK'ya darbe: 50 terörist etkisiz hale getirildi

23.04.2022 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Fırat Kalkanı bölgesinde 50 teröristin öldürüldüğü bildirildi. Dün, Suriye'nin kuzeyinden gelen acı haber sonrası başlatılan operasyonda, terör örgütüne ağır darbe vuruldu.

MSB'den son dakika açıklaması! PKK'ya darbe: 50 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde 50 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), dün Suriye'nin kuzeyinde bir polisin şehit olduğu, üs bölgelerine taciz atışlarının yapıldığı saldırıların ardından geniş çaplı operasyon başlatıldı. Komandoların da yer aldığı operasyonda ilk belirlemelere göre 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristler dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki polis kontrol noktasına tank savar silahlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Terör örgütü üyeleri, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu saldırıyla eş zamanlı olarak TSK'ye ait bazı üs bölgelerine de taciz ateşinde bulundu.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik taciz atışlarına karşılık vermesinin ardından bölgede meşru müdafaa kapsamında geniş çaplı operasyon başlattı.

İlk olarak Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı. Ardından komandolar bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

Bölgede devam eden operasyonda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığı, bundan sonra da bırakmayacağı belirtildi.
Açıklamada, "Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek.TSK'nin operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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