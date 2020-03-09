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MSB'den son dakika 'mutabakat' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 10:12 | Son Güncelleme

MSB'den yapılan son dakika açıklamasında İdlib'deki ateşkesle ilgili Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askeri heyeti ile gerçekleştirilecek toplantının 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacağını bildirdi.

MSB'den son dakika 'mutabakat' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 5 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyetler arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerî heyeti ile yapılacak toplantının, 10 Mart Salı günü yarın Ankara’da başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "5 Mart 2020 tarihinde Moskova’da varılan mutabakat çerçevesinde Rus askerî heyeti ile icra edilecek toplantı, 10 Mart Salı günü Ankara’da başlayacaktır" denildi.

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