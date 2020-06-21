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  4. MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: İmha edildiler

MSB'den son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması: İmha edildiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 17:13 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan Operasyonu'nda ele geçirilen silah ve mühimmatların imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda, terör örgütü PKK'lı teröristlerin inlerine girildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Kahraman komandolarımız tarafından bölgedeki sığınaklarda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 silahı, 1 adet RPG-7 mühimmatı ve 13 adet sevk fişeği, 1 adet çanta ve içerisinde 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), uzaktan komutalı EYP yapımında kullanılan malzemeler (pil blokları, frekans gönderici, akü, infilaklı fitil), 1 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet termal şemsiye ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilerek bulundukları sığınaklarla birlikte Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimizce (METİ) imha edildi."

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