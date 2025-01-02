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MSB'den Suriye açıklaması: 'Az laf çok iş' prensibiyle hareket ediyoruz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
02.01.2025 12:28
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık toplantısını gerçekleştirdi. MSB kaynaklarından alınan bilgiye göre; toplantıda Suriye'ye yeni dönemde ne tür destekler sağlanacağı konuşuldu. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada ise "TSK olarak Suriye’de 'az laf çok iş' prensibiyle hareket ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

MSB'den Suriye açıklaması: 'Az laf çok iş' prensibiyle hareket ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, 'Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’ye yeni dönemde ne tür destek sağlayacağına' dair gelen sorulara şu cevabı verdi:

"İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANACAK YOL HARİTASINA GÖRE GEREKLİ DESTEK VERİLECEKTİR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Suriye’deki devlet organlarının işler hale gelmesi sonrasında, iki ülke arasında stratejik ilişkiler kurulması ve çeşitli alanlarda işbirlikleri tesis edilmesine yönelik muhataplarımızla görüşüyoruz. Görüşmeler sonrasında tespit edilecek ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanacak yol haritasına göre gerekli destek verilecektir.

"TSK, SURİYE HALKININ YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Savunma ve güvenlik alanlarındaki işbirliği, sadece güvenliğimizin pekiştirilmesi değil, aynı zamanda bölgesel barış ve huzurun tesis edilmesi adına kritik öneme sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye halkının yanında durmaya ve bu geçiş sürecinde de kendi görev alanına giren hususlarda destek olmaya devam edecektir.

İDLİB BÖLGESİNDEKİ GÖZLEM NOKTALARI

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İdlib bölgesinde bulunan gözlem noktalarının kapatılması veya azaltılması yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"Geniş ve dinamik bir saha olan bölgede sürekli yeni gelişmeler olmakta ve bunlar yakından takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gelişen durumlara göre değerlendirmeler yapılarak planlar sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda kuvvet kaydırılması veya ihtiyaç duyulabilecek diğer hususlara yönelik tedbirler alınmaktadır"

SURİYE'DE TERÖRE TAVİZ YOK

Bakanlık kaynakları, Fırat’ın doğusundaki son duruma ilişkin sorulara şunları söyledi:

"Bölgede SMO ile terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG arasında çatışmalar devam etmekte. Bu kapsamda; terörle mücadeleden taviz vermeden, Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için muhataplarımızla yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olmaya devam edeceğiz. TSK olarak Suriye’de 'az laf çok iş' prensibiyle hareket ediyoruz. Yeni dönemde Suriye’de terör örgütlerine yer olmadığını, buna ne yeni Suriye yönetiminin ne de bizim müsaade etmeyeceğimiz yönündeki kararlılığımızın tam ve kesin olduğunu bir kez daha vurguluyoruz"

Anahtar Kelimeler:
suriye Milli Savunma Bakanlığı
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