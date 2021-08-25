MSB'den terör örgütüne darbe! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 8, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok. Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

DHA

