HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB'den terör örgütüne darbe! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den terör örgütüne darbe! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

25.08.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, 8'i Barış Pınarı, 1'i Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den terör örgütüne darbe! 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde 8, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok. Terörist saldırılarına karşı her türlü tedbiri alan komandolarımız, 8'i Barış Pınarı bölgesinde, 1'i de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandıİğrenç olay! Hastanede hamile olduğu ortaya çıkan 16 yaşındaki kızın babası tutuklandı
İzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke olduİzni bitmesine rağmen ulaşılamayınca ortaya çıktı! Orman işçisinin evine giren şoke oldu
"Meclis kütüphanesinde Kur'an okuma yeri yapılacak" iddiasına yanıt"Meclis kütüphanesinde Kur'an okuma yeri yapılacak" iddiasına yanıt
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Didem Arslan Yılmaz Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Korkunç! Ocakta ısıttığı suyu bakın ne yaptı

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Ünlü şarkıcı evinde ölü bulundu!

Emrah'ın oğlundan Gökhan Gönül'e: Dört dörtlük adam

Emrah'ın oğlundan Gökhan Gönül'e: Dört dörtlük adam

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Bakan Koca, "Tek bir ilimiz var" diyerek duyurdu

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

Nikah memurunun sorusunu duyar duymaz öyle bir şey yaptı ki...

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Gökhan Gönül'den kardeşi çıkan Can Gönül ile ilgili ilk açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Görüntüler tartışma yaratmıştı! AK Partili vekilden açıklama

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

Ziya Selçuk'tan dikkat çeken paylaşım!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

'Anadolu! operasyonunda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.