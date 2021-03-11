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  4. MSB'den Türkiye haritası paylaşımı: Daha önce görmüş müydünüz?

MSB'den Türkiye haritası paylaşımı: Daha önce görmüş müydünüz?

11.03.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınladığı video ile beğeni topladı. Harita Genel Müdürlüğü'nde hazırlanan kabartma haritaların yapılışının konu edildiği video ile haritaların nasıl hazırlandığı ilk kez paylaşılmış oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kabartmalı haritaların yapım aşamasına dair ayrıntılı bir video yayımlayarak, “Kabartma haritaların nasıl hazırlandığını daha önce görmüş müydünüz? Gelin hep birlikte Harita Genel Müdürlüğümüzdeki uzman personelimizin hazırladığı Türkiye haritasının yapılışını seyredelim” ifadelerine yer verdi.

ISITILARAK ŞEKİLLENDİRİLİYOR

MSB tarafından hazırlanan videoda haritaların 3 boyutlu çizimi, haritaların boyanışı ve belirlenen topoğrafik şekillerin 3 boyutlu halinin çıkarılmasını görüntüleri yer aldı. Ayrıca video, boyanan haritaların, çıkarılan 3 boyutlu topoğrafik şekillerin üzerine ısıtılarak son halini almasının görüntülerine yer verildi.

İHA

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Milli Savunma Bakanlığı
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