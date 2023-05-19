HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Tamamıyla reddediyoruz

MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Tamamıyla reddediyoruz

19.05.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarına sert tepki gösterilerek, "Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Yunanistan'a sert tepki: Tamamıyla reddediyoruz

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir." ifadeleri kullanıldı.

MSB'den, Yunanistan'ın "Pontus" iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İddiaların "asılsız" olarak nitelendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yunanistan makamlarının 'Pontus' iddialarını tamamıyla reddediyoruz. Zira her türlü akıl ve mantıktan uzak bu iddialar, tarihi gerçekleri çarpıtma çabasından başka bir şey değildir. Yunan siyasetçilerinin tarihi hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan söylemlerinin tamamı, Yunan halkını kandırmaya yönelik yalandır, ibretliktir.

Türk milletinin geçmişinde yüz kızartıcı bir gerçeklik arayanlar, kendilerini aldatmaktan başka bir sonuç elde edemezler.

"ANADOLU'DA NE İŞLERİ OLDUĞUNUN CEVABINI VERMELİDİR"

100 yıl öncesine ilişkin hayaller kuranlar, öncelikle aynaya bakmalıdır. Bu açıdan Yunan siyasiler, tebaası olduğu Osmanlı Devleti'ne isyan ettiği süreçte Tripoliçe'de ve 1919-1922 yılları arasında Anadolu'yu işgal girişiminde atalarının kan donduran mezalimleriyle yüzleşmeli, aynı şekilde Anadolu'da ne işleri olduğunun cevabını vermelidir.

Sonuç olarak kirli tarihlerindeki mezalim ve katliamları görmek istemeyenler, bunu örtmek için giriştikleri kirli algı oyunlarından bir sonuç elde edemeyecek, tarih önündeki sorumluluklarından asla kurtulamayacaklardır."

FwgqAZdWcAEV0A5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gençlere ne kadar konut ayrıldı? Net oranı açıkladıGençlere ne kadar konut ayrıldı? Net oranı açıkladı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte...Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte...
Çarpıcı kulis bilgisi! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a teklifini açıkladıÇarpıcı kulis bilgisi! Canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Oğan'a teklifini açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'

Kılıçdaroğlu ve Özdağ bir araya geldi! Kritik görüşme sonrası açıklama: 'Bazı sorularımız vardı, ayrıntılı yanıtlar aldık'

YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı

YSK 14 Mayıs seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi nefes kesti

Sütyensiz poz verdi! Göğüs dekoltesi nefes kesti

Sere serpe uzandı! Mayolu pozuyla dikkat çekti

Sere serpe uzandı! Mayolu pozuyla dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan bir araya geldi!

Sosyal medyada ses getirdi! "Yanlış anlamayın, ben AK Partiliyim ama..."

Sosyal medyada ses getirdi! "Yanlış anlamayın, ben AK Partiliyim ama..."

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Cinsellik itirafı çok konuşuldu! “Seks delisi zannediyorlar”

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.