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MSB: Depremin ardından kriz masaları oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 03:07 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturulduğunu duyurdu.

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'nda kriz masaları oluşturulduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ'da meydana gelen depremden kısa süre sonra arama kurtarma faaliyetlerine destek amacıyla Milli Savunma Bakanlığı'nda ve Genelkurmay Başkanlığı’nda kriz masaları oluşturuldu. İlk olarak Sağlık Bakanlığı, AFAD, Jandarma Genel Komutanlığı ve Valiliklerle irtibata geçilerek talepler alındı. İhtiyaca göre planlama yapılarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçak ve helikopterler hızlı bir şekilde görevlendirildi. İlk olarak 1 genel maksat helikopteri ve kurtarma ekibi Doğanyol ilçesindeki arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Batman'da görevli 1 adet ANKA İnsansız Hava Aracı da hızlı bir şekilde Elazığ'a gönderilerek hasar tespit çalışmaları için görevlendirildi" denildi.
Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda 1'i ambulans uçak olmak üzere toplam 8 nakliye uçağının da bölgeye gönderilmesinin planlandığı bildirilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Bu kapsamda; Ankara, İstanbul, Kayseri ve Konya'da hazırlıklarını sürdüren AFAD ekiplerinin, Jandarma Arama-Kurtarma Timlerinin, Sağlık Bakanlığı personelinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin Elazığ'a ulaştırılması sağlanacak. Tüm milletimizi derinden üzen deprem sonrası hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başta Elazığlı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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