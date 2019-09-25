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MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi."

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi."

MSB: "Doğal Kararlılık Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile bugün 10.00-12.00 saatleri arasında Suriye hava sahasında, Fırat’ın doğusunda uçuş icra edildi."

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