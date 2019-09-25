MSB: "Do\u011fal Kararl\u0131l\u0131k Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za ait iki F-16 ile bug\u00fcn 10.00-12.00 saatleri aras\u0131nda Suriye hava sahas\u0131nda, F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda u\u00e7u\u015f icra edildi."Bebek banyosu yapt\u0131rman\u0131n p\u00fcf noktalar\u0131!Hastanedeki 's\u0131ra gecesi' e\u011flencesine soru\u015fturmaT\u00fcrkiye'yi temsil edecek \u015e\u0131rnakl\u0131 gen\u00e7ler, \u0130spanya yolcusu
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