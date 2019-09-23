MSB: "Do\u011fal Kararl\u0131l\u0131k Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za ait iki F-16 ile bug\u00fcn 10.00-12.00 saatleri aras\u0131nda Suriye hava sahas\u0131nda u\u00e7u\u015f icra edildi." Korkun\u00e7 son! 8'inci kattan yere \u00e7ak\u0131ld\u0131\u00d6l\u00fcmle tehdit ettikleri k\u00f6yl\u00fcy\u00fc soyan 2 \u015f\u00fcpheli yakaland\u0131Yolun kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7erken otomobil \u00e7arpan yaya yaraland\u0131
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