MSB: "Do\u011fal Kararl\u0131l\u0131k Harek\u00e2t\u0131 kapsam\u0131nda Hava Kuvvetleri Komutanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za ait iki F-16 ile Suriye hava sahas\u0131nda, F\u0131rat\u2019\u0131n do\u011fusunda d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc ve be\u015finci u\u00e7u\u015f g\u00f6revleri icra edildi."Sultangazi'de \u015fa\u015f\u0131rtan anlar! Hepsi aya\u011fa kalk\u0131p...\u0130BB Meclisi Seyyid Ali Hayat \u00c7e\u015fmesi'ni kurtarma plan\u0131n\u0131 kabul ettiDo\u00e7. Dr. \u00d6z\u00e7elik: Depreme haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 g\u00f6rd\u00fck
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