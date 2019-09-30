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MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2019 13:02 | Son Güncelleme

MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."

MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."

MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."

MSB:

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