MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."
MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."
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MSB: "Doğu Akdeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj ve Oruçreis araştırma gemilerimize deniz karakol uçakları ve İHA’ların eşliğinde Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar refakat görevini sürdürüyor."
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