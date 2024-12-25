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  4. MSB duyurdu! 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

25.12.2024 12:00
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li terörist ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde belirlenen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"OPERASYONLARIMIZ, ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRECEK"

Yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
pkk terörist msb
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