MSB duyurdu! 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Irak'ın Kuzeyinde 21 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki… pic.twitter.com/0v0TpQ9EzR — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2024

"OPERASYONLARIMIZ, ETKİN VE KARARLI ŞEKİLDE SÜRECEK"

Yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG’li teröristi ve Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek" ifadeleri yer aldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır