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  4. MSB duyurdu! 10 şahıs kaçak yollarla ülkeye girerken yakalandı: 5'i FETÖ mensubu çıktı

MSB duyurdu! 10 şahıs kaçak yollarla ülkeye girerken yakalandı: 5'i FETÖ mensubu çıktı

17.05.2024 12:39
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını, yapılan incelemeler sonucunda şahıslardan 5'inin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiğini açıkladı.

MSB duyurdu! 10 şahıs kaçak yollarla ülkeye girerken yakalandı: 5'i FETÖ mensubu çıktı

MSB sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö msb
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