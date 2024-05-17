MSB duyurdu! 10 şahıs kaçak yollarla ülkeye girerken yakalandı: 5'i FETÖ mensubu çıktı

MSB sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. MSB'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:
"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/Fq2TJT4aWz