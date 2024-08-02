MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 4 PKK’lı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde 8 PKK'lıyı tespit ederek etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Operasyon SİHA’lar eşliğinde başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu şu sözlerle duyurdu;

‘‘Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.’’