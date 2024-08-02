HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
02.08.2024 12:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı ülkenin dört bir yanında güvenlik önlemleri alarak teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde mevkileri belirlenen teröristler etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 4 PKK’lı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde 8 PKK'lıyı tespit ederek etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Operasyon SİHA’lar eşliğinde başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonu şu sözlerle duyurdu;
‘‘Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.’’

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

Son anket paylaşıldı! Erdoğan'ı geride bıraktı... Mansur Yavaş ve Özgür Özel detayı dikkat çekti!

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

İzmir'deki insan kasabı her şeyi itiraf etti

İzmir'deki insan kasabı her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.