MSB duyurdu: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesaplarından Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 4 PKK’lı, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde 8 PKK'lıyı tespit ederek etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Operasyon SİHA’lar eşliğinde başarıyla tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı operasyonu şu sözlerle duyurdu;
‘‘Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.’’
Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2024
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesinde belirlenen 8 PKK'lı terörist SİHA ile… pic.twitter.com/qoEby8Tig2