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MSB duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.10.2024 09:03
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PKK terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Gara ve Hakurk bölgelerinde toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Gara ve Hakurk bölgelerinde toplam 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’yı ininde vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyine 9-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda ilk belirlemelere göre Gara bölgesinde 9 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!

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Anahtar Kelimeler:
terörist msb
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