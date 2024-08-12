HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. MSB duyurdu: 17 PKK'lı öldürüldü!

MSB duyurdu: 17 PKK'lı öldürüldü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
12.08.2024 13:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 17 PKK'lı öldürüldü!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 17 PKK'lının öldürüldüğü bilgisi verildi. Paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.

Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
pkk terörist msb
En Çok Okunan Haberler
Sokak köpekleri için 'Canlı canlı derisini yüzerim' dedi

Sokak köpekleri için 'Canlı canlı derisini yüzerim' dedi

ODTÜ’den endişelendiren uyarı: “Kritik eşik aşıldı, Marmara komada!”

ODTÜ’den endişelendiren uyarı: “Kritik eşik aşıldı, Marmara komada!”

Kerem G.Saray'a veda ediyor! Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor

Kerem G.Saray'a veda ediyor! Anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor

Bakanlık duyurdu! Mirasçılara her ay maaş ödemesi yapılacak …

Bakanlık duyurdu! Mirasçılara her ay maaş ödemesi yapılacak …

'Abe sıcaktır' dedi, sosyal medyada gündem oldu! Milyonlar onu konuşuyor: Ünlüler bile kullandı

'Abe sıcaktır' dedi, sosyal medyada gündem oldu! Milyonlar onu konuşuyor: Ünlüler bile kullandı

Dünyada bilen 12 kişiden biri! 'Benden sonra...'

Dünyada bilen 12 kişiden biri! 'Benden sonra...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Yılın en çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, ömürlük...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.