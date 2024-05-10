MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7… pic.twitter.com/xXEzT1sgyz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 10, 2024

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





