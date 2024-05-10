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  4. MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

10.05.2024 12:02
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Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye terörist msb
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