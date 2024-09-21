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MSB duyurdu: 17 terörist öldürüldü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.09.2024 12:26
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine 17 ve 18 Eylül tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 17 teröristin öldürüldüğü haberini verdi.

MSB duyurdu: 17 terörist öldürüldü!

MSB sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.

Paylaşımın tamamı şu şekilde:

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terörist msb
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