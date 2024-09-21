MSB duyurdu: 17 terörist öldürüldü!

MSB sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.
Paylaşımın tamamı şu şekilde:
Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2024
Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Terörü kaynağında yok etmek için… pic.twitter.com/Jos0PDqLys