MSB duyurdu: 17 terörist öldürüldü!

MSB sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Irak’ın kuzeyine 17-18 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara’da 8, Hakurk’ta 4 ve Kandil’de 5 terörist olmak üzere toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi" denildi.

Paylaşımın tamamı şu şekilde: