MSB duyurdu: 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131'ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 Harekat\u0131 b\u00f6lgesinde bug\u00fcne kadar PKK\/YPG taraf\u0131ndan yerle\u015ftirilen 1720 EYP ve 903 may\u0131n tespit edilerek etkisiz hale getirildi." denildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Bu foto\u011fraflar\u0131n asl\u0131 hi\u00e7 de bildi\u011fimiz gibi de\u011filmi\u015f!500 personelle 41 masaj salonuna e\u015f zamanl\u0131 bask\u0131n!Bu hastal\u0131\u011f\u0131n sadece cinsel yolla bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 san\u0131l\u0131yor ancak...
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