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MSB duyurdu: 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 13:13 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 1720 EYP ve 903 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bugüne kadar PKK/YPG tarafından yerleştirilen 1720 EYP ve 903 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi." denildi.

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MSB Barış Pınarı Harekatı eyp PKK

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