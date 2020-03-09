HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 19:38 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li 18 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesinin güneyine sızmaya çalışan 18 teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulunduNazilerin insan derisinden yaptığı fotoğraf albümü bulundu
Tepki çeken görüntü! İstiklal Marşı okunurken...Tepki çeken görüntü! İstiklal Marşı okunurken...
Dikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyorDikkat! Bu hastalık körlük ve uzuv kayıplarına neden oluyor
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı PKK

En Çok Okunan Haberler

FETÖ davasında çarpıcı 'Erdoğan' iddiası!

FETÖ davasında çarpıcı 'Erdoğan' iddiası!

Batman’da İHA düştü!

Batman’da İHA düştü!

TikTok'a girdi! Elbisesini çıkarıp...

TikTok'a girdi! Elbisesini çıkarıp...

Küfürlü sahneler sansürlenmedi! Şikayet yağdı

Küfürlü sahneler sansürlenmedi! Şikayet yağdı

Ali Babacan'ın partisinde kimler var?

Ali Babacan'ın partisinde kimler var?

'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

'İstanbul'da koronavirüs nedeniyle ölenler var' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

Hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Hastanedeki dehşetle ilgili başhekim açığa alındı

Diğer Haberler
İBB Meclisi'nde İstiklal Marşı okunurken bazı CHP'lilerin ayağa kalkmaması tepki çekti

Tepki çeken görüntü! İstiklal Marşı okunurken...

Yenikapı'da sergilenen İBB araçlarıyla ilgili yeni gelişme

Yenikapı'da sergilenen İBB araçlarıyla ilgili yeni gelişme

Max Von Sydow hayatını kaybetti! Max Von Sydow kimdir?

Max Von Sydow hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da otobüs durağında şüpheli paket paniği

Otobüs durağında şüpheli paket paniği

Son dakika: Bakan Dönmez'den Akkuyu Nükleer Santral açıklaması

Akkuyu ile ilgili flaş açıklama

İBB Meclisi'nde gerilim! AK Partili ismin üzerine yürüdüler

İBB Meclisi'nde gerilim! AK Partili ismin üzerine yürüdüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.