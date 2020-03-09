MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin twitter hesab\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, komandolar\u0131n, Bar\u0131\u015f P\u0131nar\u0131 b\u00f6lgesinin g\u00fcneyine s\u0131zmaya \u00e7al\u0131\u015fan 18 ter\u00f6risti etkisiz hale getirdi\u011fi belirtildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERNazilerin insan derisinden yapt\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf alb\u00fcm\u00fc bulunduTepki \u00e7eken g\u00f6r\u00fcnt\u00fc! \u0130stiklal Mar\u015f\u0131 okunurken...Dikkat! Bu hastal\u0131k k\u00f6rl\u00fck ve uzuv kay\u0131plar\u0131na neden oluyor