MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

"7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

"OPERASYONLARIMIZ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

Daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

Toplamda ise 18 terörist etkisiz hale getirildi.