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MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
25.10.2024 14:11
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 11 PKK/YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Toplamda ise 18 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde ise PKK/YPG'li 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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"7 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bakanlık tarafından yapılan ilk açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.

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"OPERASYONLARIMIZ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK"

Daha sonra yapılan ikinci açıklamada ise 11 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 11 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek"

Toplamda ise 18 terörist etkisiz hale getirildi.

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pkk Milli Savunma Bakanlığı terörist
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