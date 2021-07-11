MSB duyurdu: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2021
Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dqa8e6r4nu
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