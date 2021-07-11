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  4. MSB duyurdu: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

11.07.2021 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerinin düzenlediği harekat ile etkisiz hale getirildi." denildi.

MSB duyurdu: Gara'da 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyoruz. Gara’da tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı Gara
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