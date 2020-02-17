MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." denildi.

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/GewP4JZPMP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2020



