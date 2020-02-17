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  4. MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 10:50 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki hudut karakollarına teslim oldu.

MSB duyurdu: 2 terörist daha teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kilis/Çobanbey ve Şanlıurfa/Suruç’taki hudut karakollarımıza teslim oldu." denildi.


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