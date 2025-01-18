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MSB duyurdu: 21 terörist etkisiz hale getirildi!

18.01.2025 10:56
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde operasyon düzenlendiği bildirildi. Operasyonlar sonucunda 21 terörist etkisi hale getirildi.

MSB duyurdu: 21 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB’den yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Geçit vermedik, vermeyeceğiz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye pkk Milli Savunma Bakanlığı Irak
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