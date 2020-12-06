MSB duyurdu! 28 operasyonda 58 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Deniz Yarbay Nadide Şebnem Aktop, yaptığı videolu açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG, FETÖ başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi. Aktop, "Terörle mücadele harekatı kapsamında; son bir ayda yurt içinde 5’i büyük, 20’si orta çaplı, yurt dışında 2’si büyük, 1’i orta çaplı olmak üzere toplam 28 operasyon icra edilmiş, 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sincar, Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kuzeyi Bölgesel Yönetimi arasında Sincar’da kamu düzeni ve istikrarın yeniden tesisi maksadıyla 09 Ekim tarihinde imzalanan anlaşmayı ve bu çerçevedeki çabaları destekliyoruz. Gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Suriye Harekât Alanları'nda tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li teröristler kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirilmektedir. Bu kapsamda son bir ay içerisinde 204 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

'7 BİN 367 ŞAHIS YAKALANDI'

Aktop, hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmaya devam edildiğini belirterek, "Bu kapsamda, son bir ay içerisinde yasadışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 7 bin 367 şahıs yakalanmış, 40 bin 160 şahıs hududu geçmeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasından 25’i FETÖ olmak üzere 39’unun terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir" diye konuştu.

'AZERBAYCAN’IN YANINDAYIZ'

Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat doğrultusunda, ateşkesi gözetmek ve denetlemek maksadıyla tesis edilecek Ortak Merkez'in en kısa sürede faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmalar ve koordinelerin sürdürüldüğünü kaydeden Aktop, "Diğer taraftan, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan ordusuna destek sağlamak maksadıyla, Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha (METİ) ile Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ) Timlerimiz tarafından mayın, el yapımı patlayıcı temizliği yapılmakta, eğitimler verilmektedir. Kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz can kardeşlerimiz Azerbaycan Türk'ünün haklı davasında tüm imkânlarımızla yanındayız" ifadesini kullandı.