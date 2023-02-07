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MSB duyurdu: 3 asker depremde şehit oldu

07.02.2023 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB duyurdu: 3 asker depremde şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın'ın şehit oldukları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla, 6 Şubat 2023 tarihinde, Hatay’da kahraman silah arkadaşlarımız Ulş.Uzm.Çvş. Hakan Al, P.Er Mert Can Sümbül ve P.Er Eren Taşkın şehit olmuşlardır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. (AA-İHA)


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