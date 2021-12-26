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  4. MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi…

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi…

26.12.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi’ ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı
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