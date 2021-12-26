MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi’ ifadeleri kullanıldı.
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