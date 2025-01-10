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  4. MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

10.01.2025 16:34
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi. (DHA)

MSB-3-TERORIST-ETKISIZ-HALE-GETIRILDI_509745_150922
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı
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