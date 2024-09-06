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  4. MSB duyurdu: 4 günde 27 terörist öldürüldü!

MSB duyurdu: 4 günde 27 terörist öldürüldü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.09.2024 13:00
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son 4 günde etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısının 27 olduğunu ifade etti.

MSB duyurdu: 4 günde 27 terörist öldürüldü!

Son dakika: MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 olduğu belirtildi.

"TERÖR YUVALARINA MEHMETÇİK PENÇESİ!"

MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Terör yuvalarına Mehmetçik pençesi!

▪️ 2 Eylül 2024 tarihinde Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine düzenlenen hava harekâtında ilk belirlemelere göre en az 20 terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede, hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.

▪️ Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 terörist daha etkisiz hâle getirildi.

▪️ Böylece, son 4 günde Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen PKK’lı terörist sayısı 27 oldu."

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Anahtar Kelimeler:
pkk terörist msb
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