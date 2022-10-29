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  4. MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

29.10.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. (DHA)

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pkk Milli Savunma Bakanlığı

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