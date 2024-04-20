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  4. MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
20.04.2024 10:57
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.


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ypg pkk terörist msb
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