HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

26.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada "Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

"Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

MSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 18 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! PKK'ya ağır darbe: 18 terörist etkisiz hale getirildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Şiddet görüyorum' yalanına inandı, 177 bin lirasından oldu'Şiddet görüyorum' yalanına inandı, 177 bin lirasından oldu
İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklamaİl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklama
'Sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! "Artık sır değil"'Sıfır noktası'nda heyecanlandıran keşif! "Artık sır değil"
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekâtı ypg pkk Milli Savunma Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Ev sahipleri adeta çıldırdı: ‘Para vereyim çık’

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

Sergen Yalçın eski mesleğine geri döndü! Beşiktaş taraftarı şaşkın...

6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’

6’lı masada gündem ‘Cumhurbaşkanı adayı…’

Denizli'de korkunç kaza! 10 aylık bebek öldü, 7 yaralı…

Denizli'de korkunç kaza! 10 aylık bebek öldü, 7 yaralı…

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Ölü sayısı yükseliyor, İspanya Başbakanı'nın açıklaması tepki çekti

Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!

Tekirdağ'da hareketli dakikalar... Cumhurbaşkanı ve devlete hakaret edenlere meydan dayağı attılar!

İlginizi Çekebilir

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Ünlü futbolcunun kızından tekne pozu! Bikinisiyle büyüledi

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Balayından turuncu bikinili poz! Havuz başından paylaştı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Bakteri öldürme garantili: Etkili bir temizlik için...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.