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  4. MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

01.06.2024 14:54
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

MSB duyurdu: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Zeytin Dalı Harekâtı pkk terörist msb
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