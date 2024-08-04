HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi!

04.08.2024 14:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. MSB'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
suriye Irak msb
En Çok Okunan Haberler
Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Sigara firmasına rekor ceza! Kayıt dışı hasılatın faturası kesildi

Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası esti gürledi

Dursun Özbek, Okan Buruk, Icardi... Beşiktaş mağlubiyeti sonrası esti gürledi

Sloganları duyunca sinirlenip salondan çıkarttırdı

Sloganları duyunca sinirlenip salondan çıkarttırdı

İran-İsrail savaşı başlıyor mu? ABD'li isim Orta Doğu'ya geldi

İran-İsrail savaşı başlıyor mu? ABD'li isim Orta Doğu'ya geldi

Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! "Netanyahu kontrolden çıktı, İran'ı yıkmak istiyor..."

Haniye suikastı sonrası gündem olacak ABD iddiası! "Netanyahu kontrolden çıktı, İran'ı yıkmak istiyor..."

Konya'da faciadan dönüldü! Aynı bölgede ikinci kez oluştu: "Tarladan ses geldi, oraya doğru baktığımızda..."

Konya'da faciadan dönüldü! Aynı bölgede ikinci kez oluştu: "Tarladan ses geldi, oraya doğru baktığımızda..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.