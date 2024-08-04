MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. MSB'nin paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

8 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!"Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır