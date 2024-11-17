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  4. MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

17.11.2024 12:59
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK!"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. (DHA)

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Milli Savunma Bakanlığı msb
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