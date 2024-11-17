MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK!"

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi. (DHA)

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/eKATmTx1QZ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 17, 2024

Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır