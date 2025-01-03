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MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.01.2025 14:25
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MSB duyurdu: 9 terörist öldürüldü!

MSB'nin sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde toplamda 9 teröristin öldürüldüğü ifade edildi. MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:
terörist msb
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