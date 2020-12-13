HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB duyurdu! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

MSB duyurdu! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

13.12.2020 10:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MSB duyurdu! Askerlik sevk tarihleri ertelendi

MSB'den yapılan açıklamada, "Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir ayda yurt içi ve yurt dışında 9’u büyük, 24’ü orta çaplı olmak üzere icra edilen 33 operasyonda 68 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, hudut güvenliği kapsamında dönem içerisinde yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan toplam 5 bin 753 şahsın yakalandığı, 34 bin 264 şahsın hududu geçmeden engellendiği kaydedilirken, bu şahıslar arasında 24’ünün FETÖ olmak üzere toplam 39 terör örgütü mensubunun yakalandığı ifade edildi. Ayrıca Suriye harekât alanlarında tesis edilen barış ve huzur ortamını bozmak maksadıyla saldırı ve sızma girişiminde bulunan 29’u DEAŞ olmak üzere 202 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, “A400M projesi kapsamında A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında bir ilk olarak, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü/Kayseri’de yapılması planlanmaktadır. Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkan ve kabiliyete ulaşılabilecektir. İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır” denildi.

Askerlerin sevk tarihlerinin de ertelendiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26 bin 132 yükümlünün sevk işlemi 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15 bin 491 yükümlünün sevki 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelenmiştir.”

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Taksim Meydanı boş kaldı!Taksim Meydanı boş kaldı!
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Kızına sözleri ağlattı! 'Kötü zamanda doğdu'

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Mum ışığında kumar pahalıya patladı!

Mum ışığında kumar pahalıya patladı!

Otomobili önce sattılar, sonra alan kişiden çaldılar!

Otomobili önce sattılar, sonra alan kişiden çaldılar!

Kısıtlamada polisi gören çocuklar böyle kaçtı

Onları gören böyle kaçtı

Esenyurt'taki camideki musluk hırsızlığı kamerada!

Esenyurt'taki camideki musluk hırsızlığı kamerada!

Taksim Meydanı boş kaldı!

Taksim Meydanı boş kaldı!

Meteroloji'den hava durumu tahminleri! İstanbul için yağış uyarısı geldi

İstanbul'da yağış bekleniyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.