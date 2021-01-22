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MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı (Bedelli askerlik yeri sorgulama 2021)

22.01.2021 10:41 | Son Güncelleme:
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MSB duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı (Bedelli askerlik yeri sorgulama 2021)

Milli Savunma Bakanlığı, ocak, şubat ve mart 2021 yedek subay, yedek astsubay, erbaş/erler ile 2021 yılı bedelli askerlik yerlerini açıkladı. Peki bedelli askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, "Ocak/Şubat/Mart 2021 Döneminde Sevke Tabi Yedek Subay, Yedek Astsubay, Erbaş/Erler İle 2021 Yılında Bedelli Askerlik Statüsünde Silahaltına Alınacak Yükümlülerin Sınıflandırma Sonuçları E-Devlet ve As.Ş.Bşk.lıklarından açıklanmıştır." açıklamasını yaptı. Peki bedelli askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır? İşte bedelli askerlik yeri sorgulama ve diğer açıklamalar!

ASKERLİK YERİ SORGULAMA 2021 EKRANI

Açıklamanın detayları şöyle:

  1. 2021 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

  2. 2020 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve geçerli bedel miktarını ödeyen yükümlüler 2021 yılında;

a. 01, 02, 03 Nisan 2021
b. 13, 14, 15 Mayıs 2021
c. 17, 18, 19 Haziran 2021
ç. 05, 06, 07 Ağustos 2021
d. 16, 17, 18 Eylül 2021
e. 21, 22, 23 Ekim 2021
f. 25, 26, 27 Kasım 2021 celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimi için sevk edileceklerdir.

  1. Sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulmuştur.

  2. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;

a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,

b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,

c. Test sonucunda, Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet’ten alabilecekler,

ç. Test sonucu pozitif çıkanlar veya temaslı listesinde yer alanlar ile test sonucu tarihini takip eden 3 günlük süre içerisinde sevk evrakını almayanlar ve test sonucu (negatif olsa dahi) çıkmayan yükümlüler müteakip celp ve sevk döneminde yeniden Kovid-19 testlerini yaptırarak sevke tabi tutulacaklar,

d. Ancak; sevk tarihleri içerisinde test yaptırmasına rağmen sevk tarihinden sonraki iki gün içerisinde test sonucunun negatif olduğu tespit edilen yükümlüler askerlik şubesi başkanlıklarınca birliklerine sevk edilecekler,

e. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

f. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır,

g. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

  1. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi kapsamında 2020 yılında sevke tabi olduğu halde Kovid-19 nedeniyle ertelemeleri 2021 yılına yapılan yükümlüler, 2’nci maddeye göre belirlenen celp ve sevk dönemlerinde sevk edilecek, bunlar da 4’üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

  2. Mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici 55’inci maddesi kapsamındaki yükümlülerden askerliği 2021 yılına ertelenmiş olanlar, 2’nci maddeye göre belirlenen celp ve sevk dönemlerinde 21 günlük temel eğitimlerini yapmak üzere birliklerine sevk edilecek, bunlar da 4’üncü maddede belirtilen esaslara tabi olacaktır.

  3. Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

  4. Tabi oldukları celp ve sevk döneminde, emsallerinin terhis tarihine kadar birliklerine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak ve bu yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

  • Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

  • Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilecektir.

  • 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27’nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
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