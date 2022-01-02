MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor.



Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/tQwqiB1Inm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 2, 2022



