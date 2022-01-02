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MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

02.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

MSB'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı
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