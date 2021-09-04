HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. MSB duyurdu! Gara'da PKK'ya 'üst düzey' darbe

MSB duyurdu! Gara'da PKK'ya 'üst düzey' darbe

04.09.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen hava harekatlarında, aralarında PKK/KCK'nın sözde sorumlularının da bulunduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu! Gara'da PKK'ya 'üst düzey' darbe

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadeleye etkin ve kararlı şekilde devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde teröristlere ağır bir darbe daha indirdi. Gara bölgesine icra edilen hava harekatlarında 7 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hava harekatları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde kadın yapılanması sorumluları, akademiler yürütme sorumlusu, suikast okulu sorumlusu ve dış ilişkiler sorumlusunun etkisiz hale getirildiği bilgisi alındı. Teröristleri inlerinde bulup yok etmeye devam edeceğiz."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Foseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdikFoseptik kazarken buldu: Fark eder etmez yetkililere haber verdik
Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"Hepimizin kâbusu! "Daha öldürücü olabilir"
Doktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna ettiDoktor, aşı karşıtı kişiyi aşı olmaya böyle ikna etti
Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı Gara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Komandolar var olsun

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

Müge Anlı "Enerjim gitti" diyerek isyan etti! 21 yaşındaki Ülkü Kübra 60 yaşındaki öğretmeniyle kaçtı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

10 liraya öpüşmek istedi, başına gelmeyen kalmadı

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Aşı olmayan işçilere PCR testi zorunluluğu!

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Akşener'den 'cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Hamile eltisinin bulunduğu eve zorla girdi, ortalık karıştı

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

Vahşice öldürülen Yağmur, katilinin elini öpmüş

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Genç kız "Beni kurtarın" diyerek pencereden kendini boşluğa bıraktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Darp edilen muhabir konuştu: Ağzıma diş parçaları geliyordu

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Balıkçıların ağına takıldı! Sahil ve plaj kapatıldı

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Son mesajı bu oldu! 24 saat geçmeden hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.