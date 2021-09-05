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  4. MSB duyurdu: İlk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı

MSB duyurdu: İlk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı

05.09.2021 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağının teslim alındığını açıkladı.

MSB duyurdu: İlk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada "Modernizasyonu tamamlanan ilk KC-135R Blok 45 uçağımız teslim alındı. Yeni özellikler kazandırılan uçağımız dönüş yolundayken Atlantik Okyanusu üzerinde uçağımızın pilotuna da yeni rütbesi takıldı. Rütbe alan personelimizi kutluyor, hayırlı ve başarılı görevler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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Milli Savunma Bakanlığı
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