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  4. MSB duyurdu: 'Irak'ın kuzeyinde güvenlik kilidini kapatıyoruz'

MSB duyurdu: 'Irak'ın kuzeyinde güvenlik kilidini kapatıyoruz'

17.10.2024 12:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son 1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 194 olmuştur" dedi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 194 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut karakolumuza teslim olmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklar ile devam eden arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirmiştir. Büyük bir azim ve kararlılıkla devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar toplam 3 bin 94 mayın, el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 1256 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 937'si ağır silah olmak üzere 2 bin 333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 880 binden fazla mühimmat ele geçirilmiştir" diye konuştu.

'IRAK'IN KUZEYİNDE GÜVENLİK KİLİDİNİ KAPATIYORUZ'

Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Harekatı'na gözlerinin değmediği, ayaklarının basmadığı yer bırakmayacak şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini, alan hakimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hudut güvenliğine de değinen Aktürk, "Son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 194 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1505 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 873'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 82 bin 307 olmuştur" dedi.

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KİLİS YAKININA DÜŞEN ROKET

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, dün akşam Kilis yakınına düşen roketle ilgili soru üzerine Suriye sahasının, hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçtiği belirtildi. Bölgede iki grup arasında çıkan çatışmada, 1 roketin Kilis'in 12 kilometre güneydoğusundaki hudut karakolunun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düştüğü aktarıldı. Sahadaki güçlerin faaliyetleri ve operasyon bölgelerine yönelik tehditlerin, hassasiyetle takip edildiği, gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.

F-16 VE EUROFIGHTER TEDARİKİ

Eurofighter ve F-16 savaş uçaklarının tedarikine ilişkin, 40 adet F-16 Viper savaş uçağı temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon uçaklarının tedariki ile ilgili çalışmaların devam ettiği; ancak Türkiye için esas olanın eğitim ve muharip olarak kullanılacak Hürjet ile ve 5'inci nesil milli muharip uçak KAAN olduğu bildirildi. F-16 tedarikine ilişkin imzalanan sözleşme kapsamında, sürecin planlanan şekilde devam ettiği kaydedildi. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise teknik seviyedeki çalışmalara devam edildiği belirtildi. Süreci hızlandırmak adına çalışmalar yapıldığı, bu çalışmalarda herhangi bir şartın gündeme gelmediği açıklandı.

İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yerleşkesinin de hedef alındığı belirtilerek, UNIFIL karargahında görev yapan 5 Türk personelin durumunun iyi olduğu aktarıldı. Ayrıca, Beyrut Büyükelçiliği ve Beyrut Ataşeliği'nin personelle sürekli irtibat halinde olduğu kaydedildi. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı
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