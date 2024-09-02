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  4. MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 20 terör hedefi imha edildi

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 20 terör hedefi imha edildi

02.09.2024 22:33
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedefin imha edildiği bildirildi.

MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 20 terör hedefi imha edildi

MSB’den yapılan yazılı açıklamada, “PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barinak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir” denildi.

"ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Açıklamada, “İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadeleri yer aldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Milli Savunma Bakanlığı
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