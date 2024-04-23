MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Teröristler, kendilerini bekleyen… pic.twitter.com/8nVWAejIgf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2024

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





