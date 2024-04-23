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  4. MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz

23.04.2024 11:40
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Terör örgütüne yönelik operasyonlar yurt içinde ve yurtdışında hız kesmeden devam ediyor. MSB’den yapılan son dakika açıklamasına göre Irak’ın kuzeyinde 15 PKK’lı terörist ve Suriye’nin kuzeyinde 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: Irak ve Suriye'de 19 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK’lı teröristi ve Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar!

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
pkk terörist milli savunma
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